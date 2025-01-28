Конечно, Вася: комедия с Александром Петровым вышла на второе место бокс-офиса

Фильм «Холоп. Великолепный век» — турецкая адаптация комедии Клима Шипенко — возглавил российский прокат по итогам уикенда 23−26 января, заработав 101,118 млн рублей. Ему дышит в спину картина «Василий» с Александром Петровым, которая записала на свой счет 101,078 млн рублей. По-прежнему в топ-5 проката эротическая драма «Плохая девочка» c Николь Кидман, у которой уже 147 млн рублей. Лишь с восьмой строки стартовала новинка от Стивена Содерберга, хоррор «Присутствие» заработал 22 млн рублей. При этом премьеры прошлой недели заметно оттеснили короткие метры, вместе с которыми идет альтернативный Голливуд — в рейтинг попали лишь две ленты. «Известия» подводят итоги национального бокс-офиса за выходные.
«Финист» и «Волшебник» уступили свои позиции.
Самой успешной новинкой российского проката за прошедший уикенд стала турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» со звездой турецких сериалов Керемом Бюрсином, созданная по мотивам российского хита режиссера Клима Шипенко. В дебютный уикенд фильм заработал 101,118 млн рублей, следует из данных ЕАИС. При этом по посещаемости кинолента о перевоспитании избалованного мажора из Стамбула уступает своему ближайшему преследователю — «Василию». Приключенческую комедию, в которой герой Александра Петрова отправляется в Мексику искать своего непутевого брата-близнеца, за выходные посмотрели 228 млн зрителей, против 218 млн у «Холопа». При этом по сборам отставание у «Василия» минимальное — фильм заработал 101,119 млн рублей.
— Для постпраздничного периода турецкий «Холоп» и «Василий» демонстрируют неплохие сборы и посещаемость. Популярность оригинального «Холопа» безусловно повлияла на успех турецкого аналога, но не стоит забывать и о других конкурентных преимуществах картины: в главной роли выступил Керем Бюрсин, прославившийся ролью Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», — прокомментировала «Известиям» результаты уикенда президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Эксперт также рассказала о массовых похищениях из кинотеатров картонных фигур с изображением Бюрсина, что лишь доказывает его бешеную популярность в России.
— Плюс действия этой адаптации перенесены во времена султана Сулеймана, известного для российского зрителя по сериалу «Великолепный век», — добавила Зинякова.
При этом критики отмечают, что «Холоп. Великолепный век» — это абсолютная калька комедии Шипенко, перенесенная в декорации Османской империи.
И «Холоп. Великолепный век», и «Василий» потеснили на третье и четвертое места лидеров предыдущих недель — блокбастеры-миллиардники «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Первый заработал за выходные 91,196 млн рублей, второй — 81,369 млн рублей. Еще один лидер «новогодней битвы», одиннадцатая часть франшизы «Елки» замкнула рейтинг ЕАИС, расположившись на 12-й строке. Фильм за уикенд увеличил свою кассу на 9 млн рублей.
— «Финист» и «Волшебник», наконец, уступили первенство альтернативным релизам, но не исчезнут из поля зрения к следующему уикенду. Несмотря на третье и четвертые места в рейтинге, эти картины очень близки по сборам с лидерами проката, да и объем зрителей у них примерно одинаковый. Интерес высок, сарафан отличный, сборы продолжат расти, — отметила президент «КАРО».
Замыкает первую пятерку эротическая драма с Николь Кидман «Плохая девочка», в свой второй уикенд в прокате кинолента Халины Рейн заработала 48,291 млн рублей. Всего в России проект заработал пока что 147 млн рублей. У картины также одна из самых высоких наработок за сеанс —9,9 тыс. рублей. При этом в количестве сеансов «Плохая девочка» уступает — 4,8 тыс. за уикенд против 15,7 тыс. у того же «Холопа» из Турции.
«Домовенок Кузя» — новый фильм-миллиардник.
Отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов с учетом предпродаж преодолел на прошедшей неделе сказочный «Домовенок Кузя». Экранизации повестей Татьяны Александровой потребовалось на это 37 дней. За неделю фильм опустился с четвертого на девятое место, но по-прежнему может похвастать высокой посещаемостью. В среднем сеанс «Домовенка Кузи» смотрели порядка 22 зрителей.
Лишь с восьмой строки стартовал в России артхаусный хоррор Стивена Содерберга «Присутствие». Фильм, где повествование ведется от лица призрака, заработал в стартовый уикенд 22 млн рублей. Картина не взорвала чарты и в домашнем североамериканском прокате, но показала неплохой результат для малобюджетного ужастика — $3,415 млн.
— Новой работе Содерберга очень помогло отсутствие прямой конкуренции. Несмотря на положительные отзывы критиков, фильм вряд ли долго продержится в топ-10. В жанре хорроров уже на следующей неделе его сможет потеснить «Астрал. Проклятие мертвых», — отметила Ольга Зинякова.
На фоне громких новинок прошлой недели заметно просели сборы короткометражных фильмов, вместе с которыми в формате предсеансового обслуживания показывают альтернативный Голливуд. Ленты «Але-Алена» и «Край вдохновения» заняли шестую и десятую строки в топе ЕАИС. Зрителей, в частности, могли отпугнуть сообщения о том, что «Носферату» Роберта Эггерса завезли в Россию из Казахстана с купюрами. Ранее казахстанские СМИ писали, что из фильма вырезали откровенные сцены, несмотря на возрастную маркировку 18+. В том, что в российских кинотеатрах показывают урезанную «Носферату», убедились и «Известия».