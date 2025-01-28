Конечно, Вася: комедия с Александром Петровым вышла на второе место бокс-офиса

Самой успешной новинкой российского проката за прошедший уикенд стала турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» со звездой турецких сериалов Керемом Бюрсином, созданная по мотивам российского хита режиссера Клима Шипенко. В дебютный уикенд фильм заработал 101,118 млн рублей, следует из данных ЕАИС. При этом по посещаемости кинолента о перевоспитании избалованного мажора из Стамбула уступает своему ближайшему преследователю — «Василию». Приключенческую комедию, в которой герой Александра Петрова отправляется в Мексику искать своего непутевого брата-близнеца, за выходные посмотрели 228 млн зрителей, против 218 млн у «Холопа». При этом по сборам отставание у «Василия» минимальное — фильм заработал 101,119 млн рублей.