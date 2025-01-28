С 1 февраля повысят пенсии. Кто получит больше и на сколько

— Согласно постановлению правительства, с 1 января 2025 года будут увеличены дополнительно размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты с учётом изменений вырастет с 8728,73 рубля до 8907,70 рубля, а ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) с 142,76 рубля до 145,69 рубля. В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.