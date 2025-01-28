Будущие киборги. Кто такие люди Бета и чем они отличаются от остальных

По его прогнозам, рождающиеся сейчас дети будут не просто время от времени обращаться за помощью к искусственному интеллекту, а полагаться на него практически во всём. При этом им не придётся учиться «общаться» и работать с ним — он будет сопровождать их с самого юного возраста.