Псы — привидения и защитники от духов. Какие поверья были связаны у славян с собаками

В изменении восприятия собак значимую роль сыграли авраамические религии — иудаизм, ислам и христианство. Все они боролись с прежними обычаями, пытались отвадить людей от почитания тотемных животных и акцентировали внимание на их недостатках. Например, в православии собака, будучи «нечистым» животным, не может заходить в храм. В исламе пророк Мухаммед поначалу приказал перебить всех собак, называя их прислужниками дьявола, но затем позволил мусульманам содержать их для охоты и охраны. У поволжских татар до сих пор существует обычай не впускать собак в дом. Цыгане верят, что, если пёс жмётся к ногам и скулит, это к смерти.