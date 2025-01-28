В Раде предложили дать русскому языку на Украине статус государственного

«После детальных размышлений и анализа, я пришёл к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — считает Дубинский.
После событий 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, власти начали бороться не только с советским наследием, но и с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.
Эта тема является очень щепетильной для украинцев. В декабре прошлого года депутаты Рады даже устроили драку, обсуждая меры против защитника русского языка Юрия Бойко. В итоге его исключили из комитета по защите прав человека.