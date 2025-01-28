Полеты станут доступнее: в России задумались о регулировании цен на авиабилеты

Авиакомпании заставят отчитаться о ценовой политике и объяснить, как именно формируются тарифы на авиабилеты. На основании этих данных Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет регулировать и ограничивать цены на авиаперевозки. Но эксперты предупреждают, что чрезмерные ограничения могут серьезно навредить гражданской авиации.