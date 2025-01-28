Полеты станут доступнее: в России задумались о регулировании цен на авиабилеты

Авиакомпании заставят отчитаться о ценовой политике и объяснить, как именно формируются тарифы на авиабилеты. На основании этих данных Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет регулировать и ограничивать цены на авиаперевозки. Но эксперты предупреждают, что чрезмерные ограничения могут серьезно навредить гражданской авиации.
Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева заявила, что к сентябрю 2025 года все российские авиакомпании должны разработать внутренний документ, который будет регулировать их ценовую политику. Отсутствие такого документа будет считаться нарушением. Ожидается, что это нововведение поможет ФАС более эффективно контролировать деятельность авиаперевозчиков.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул, что в России слишком мало авиакомпаний, чтобы рыночная конкуренция регулировала цены. Он отметил, что на некоторых направлениях у пассажиров фактически нет выбора, что создает монопольное положение для некоторых авиаперевозчиков.
Часть экспертов в области гражданской авиации предостерегает, что слишком строгие ограничения могут уменьшить привлекательность отрасли для инвесторов, что негативно скажется на развитии инфраструктуры и поддержании технического состояния воздушного флота.
«В условиях нарастающего дефицита мощностей из-за сокращения парка самолетов введение потолка цен только усугубит и без того непростую ситуацию на этом рынке», — заявил гендиректор ООО «Ранавиа» Андрей Патраков.
Специалисты отмечают, что скорей всего тарифы если и будут ограничены, то на небольшой процент. Более серьезное снижение цен возможно только при государственной поддержке, например, для льготников, пишут «Известия».