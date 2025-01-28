«Ландыши. Такая нежная любовь», 2-й сезон (2026): всё о сериале, когда выйдет, сюжет, актёры

Сергей Городничий признаётся, что попал в сериал чуть ли не по воле провидения. У него были сложные отношения с его девушкой: Сергею ближе патриархальные взгляды, а она хотела строить карьеру. И тогда актёр написал в актёрской визитке, что было бы прикольно, если бы Вселенная дала ему роль, где герой оказывается в похожей ситуации. «Чтобы это была история про любовь, но такая, где у влюблённых разные мировоззрения, которые тянут их в противоположные стороны, — и как они в итоге находят компромисс. И эта роль меня нашла: меня позвали на кастинг в сериал “Ландыши. Такая нежная любовь”, — вспоминает Сергей Городничий.