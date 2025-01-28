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Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона НХЛ

Российский форвард команды «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков попал в символическую команду лучших новичков первой части текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. согласно официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

Источник: Life.ru

В дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков забросил 14 шайб и сделал 20 результативных передач за 48 игр.

Вместе с российским спортсменом в символическую команду также включили американского голкипера Дастина Вульфа («Калгари»), канадского защитника Нолана Аллена («Чикаго»), американского защитника Лэйна Хатсона («Монреаль»), а также канадских нападающих Маклина Селебрини («Сан-Хосе») и Логана Станковена («Даллас»).

Россиянин ярко проявляет себя в первом сезоне за океаном. В начале декабря в матче между «Филадельфией» и «Ютой» в рамках регулярного чемпионата Мичков отличился потасовкой с канадским нападающим Барретом Хэйтоном. После драки обоих хоккеистов отправили на скамейку штрафников.