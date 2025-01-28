Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона НХЛ

Россиянин ярко проявляет себя в первом сезоне за океаном. В начале декабря в матче между «Филадельфией» и «Ютой» в рамках регулярного чемпионата Мичков отличился потасовкой с канадским нападающим Барретом Хэйтоном. После драки обоих хоккеистов отправили на скамейку штрафников.