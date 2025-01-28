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В Англии закрылся старинный паб, который проработал 460 лет

Заведение закрылось из-за падения его доходов на 35%.

Источник: Аргументы и факты

В графстве Норт-Йоркшир на севере Англии завершила свою работу гостиница и паб Windmill Inn, который радовал посетителей на протяжении 460 лет. Как сообщает издание The Drinks Business, этот исторический паб был основан в 1564 году во времена правления королевы Елизаветы I.

На протяжении последних лет Windmill Inn находился в собственности компании Heineken UK, а сдавался в аренду. Закрытие заведения стало следствием падения его доходов на 35% из-за закрытия моста, ведущего к пабу, в 2015 году, хотя он был восстановлен всего через полтора года. В результате арендатор решил не продлевать контракт на эксплуатацию помещения.

Генеральный менеджер Windmill Inn отметил, что закрытие связано с общей ситуацией в индустрии. Он подчеркнул, что за 37 лет работы никогда не сталкивался с подобными трудностями и упомянул, что трое его знакомых также закрыли свои пабы в последние недели, несмотря на их успешную историю.

Ранее в Великобритании неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness. Инцидент произошел недалеко от города Давентри в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной Англии.