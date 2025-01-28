В Англии закрылся старинный паб, который проработал 460 лет

На протяжении последних лет Windmill Inn находился в собственности компании Heineken UK, а сдавался в аренду. Закрытие заведения стало следствием падения его доходов на 35% из-за закрытия моста, ведущего к пабу, в 2015 году, хотя он был восстановлен всего через полтора года. В результате арендатор решил не продлевать контракт на эксплуатацию помещения.