Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 января 2025

Погода в Иркутске 28 января 2025 обещает быть облачной, пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −13…-15 градусов, после захода солнца похолодает до −18…-20. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 28 января 2025.
— Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днём местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, температура ночью −27…-32, при прояснении −37…-42, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье шкала термометра опустится до −21…-26, если солнце так и не выглянет, то −29…-34. В южных, центральных, западных районах ночью до −18, днём до −12. Вот что обещает погода в Иркутске 28 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 10 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня.