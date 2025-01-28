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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 января 2025

Небольшой снег и −15 градусов ожидается в Иркутске 28 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 28 января 2025 обещает быть облачной, пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −13…-15 градусов, после захода солнца похолодает до −18…-20. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 28 января 2025.

— Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днём местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, температура ночью −27…-32, при прояснении −37…-42, — рассказали синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье шкала термометра опустится до −21…-26, если солнце так и не выглянет, то −29…-34. В южных, центральных, западных районах ночью до −18, днём до −12. Вот что обещает погода в Иркутске 28 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 10 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня.