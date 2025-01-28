Таможня против помогаев: как изменится пересечение границы в Приморье

«Это решение обусловлено не только изменениями в законодательстве, но и политикой государства», — подчеркнул начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин в ходе недавней встречи с представителями редакции VISITCHINA.RU и админами популярных ТГ-каналов.
Основное внимание было уделено новым правилам пересечения границы, касающихся частных лиц, путешествующих по туристическим путевкам. Для того, чтобы избежать обвинений в контрабанде или незаконном предпринимательстве, путешественники должны будут предоставить подтверждающие документы: договор с туркомпанией, кассовый чек и страховку. Важно отметить, что наличие туристической путевки на несколько дней уже не гарантирует, что человек не будет подвергнут досмотру, если его частота поездок вызывает подозрения.
Особое внимание уделяется так называемым «организаторам» поездок и групп, перевозящих товар. Теперь такие фирмы находятся под пристальным контролем, а любые попытки скрыть нелегальный груз или устроить «концерт» на пункте пропуска могут привести к задержаниям и длительным судебным разбирательствам. Несмотря на это, специалисты уверяют, что законопослушным туристам не стоит бояться досмотров, при условии, что все товары были куплены легально и соответствующие документы на них в порядке.
Для тех, кто планирует вывозить личные вещи, такие как ноутбуки или фотоаппараты, рекомендуется заранее оформить таможенную декларацию, чтобы избежать неприятных ситуаций на границе.
В дальнейшем контроль за перевозкой товаров будет ужесточаться, и все случаи, вызывающие сомнения, будут тщательно проверяться с использованием современных технологий, включая видеонаблюдение на пунктах пропуска.
Напомним, в Приморье с начала 2025 года таможенные органы начали массово изымать товары у российских туристов, особенно в период новогодних праздников. Под жесткие проверки попали как профессиональные посредники, так и обычные граждане, вернувшиеся из Китая.