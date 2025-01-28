Таможня против помогаев: как изменится пересечение границы в Приморье

Особое внимание уделяется так называемым «организаторам» поездок и групп, перевозящих товар. Теперь такие фирмы находятся под пристальным контролем, а любые попытки скрыть нелегальный груз или устроить «концерт» на пункте пропуска могут привести к задержаниям и длительным судебным разбирательствам. Несмотря на это, специалисты уверяют, что законопослушным туристам не стоит бояться досмотров, при условии, что все товары были куплены легально и соответствующие документы на них в порядке.