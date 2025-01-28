Бутусов: бойцам ВСУ под Курском отправили гранаты, начиненные крупой

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные регулярно получают некачественные боеприпасы. В частности, в декабре прошлого года стало известно об отзыве партии в 150 тысяч мин, поставленных ВСУ концерном «Укроборонпром», из-за выявления брака.