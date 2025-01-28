Китайский убийца ChatGPT за день обрушил технологический рынок в США

Торговая сессия завершилась снижением Nasdaq на 612,47 пункта (3,07%), остановившись на отметке 19 341,83 пункта. Особенно пострадали акции Nvidia, которые упали на 16,86%. Это привело к рекордному сокращению рыночной капитализации компании на $589 млрд, что стало крупнейшим падением в истории торгов.