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Посол Гальперин: Уехавшие в Израиль граждане РФ начали возвращаться на родину

Переехавшие в Израиль россияне стали возвращаться на родину. Об этом в интервью ТАСС заявила израильский посол в Москве Симона Гальперин.

«Да, это есть: некоторые оформляют гражданство, приезжают в Израиль на некоторое время. У нас нет статистики, но я знаю о случаях возвращения сюда, в Россию. Это понятно: здесь у людей работа, жизнь», — отметила дипломат.

При этом она также подчеркнула, что некоторые граждане продолжают балансировать между двумя странами.

«Израиль спокойно признаёт два, три и даже четыре гражданства. Это не создаёт проблем», — подчеркнула Гальперин.

Ранее Гальперин сообщала, что Израиль намерен при любых обстоятельствах сохранять память о вкладе русского народа в Великую Отечественную войну. Поэтому израильская делегация примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая.