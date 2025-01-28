Мельницу Тифонтая в Хабаровске признали памятником архитектуры

Управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края утвердило мельницу Н. И. Тифонтая 1899 года постройки на ул. Советской, дом № 3, в качестве памятника архитектуры регионального значения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Четырехэтажное здание, построенное из красного глиняного кирпича, состоит из трех частей: непосредственно мельницы, мастерских и котельной. После образования Советского Союза здание продолжало функционировать по своему прямому назначению — там был мукомольный завод. После пожара в 2008 году здание сильно повредилось и требует капитального ремонта.
Николай Иванович Тифонтай (Цзи Фэнтай) — китайский купец, поселившийся в Хабаровске в 1873 году. Через 20 лет после этого принял русское подданство. Тифонтай начал коммерческую деятельность в России с мелкой торговли, постоянно расширяя объемы продаж и увеличивая свое состояние. Сначала он открыл торговую лавку и мастерскую, а по мере роста предприятия основал доходный дом, табачную фабрику, мельницу и кирпичный завод.
Тифонтай скончался в 1910 году и был захоронен в Харбине, согласно завещанию. Он был купцом первой гильдии, у него были две российских награды за участие в снабжении армии во время войны с Японией и вклад в развитие Хабаровска: орден Станислава третьей степени и орден Станислава второй степени.