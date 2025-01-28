Мельницу Тифонтая в Хабаровске признали памятником архитектуры

Тифонтай скончался в 1910 году и был захоронен в Харбине, согласно завещанию. Он был купцом первой гильдии, у него были две российских награды за участие в снабжении армии во время войны с Японией и вклад в развитие Хабаровска: орден Станислава третьей степени и орден Станислава второй степени.