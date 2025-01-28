В Англии закрылся старинный паб Heineken, который проработал 460 лет

Источники указывают, что паб начал свою деятельность в 1564 году при королеве Елизавете I. Причиной закрытия, согласно информации издания, стал закрывшийся в 2015 году мост, ведший к пабу. Через полтора года мост вновь открылся для проезда, но доходы заведения упали на 35%. В результате арендатор решил не продлевать соглашение.
Управляющий заявил, что нынешняя зима стала трудной для индустрии пабов в целом.
«Я в этом бизнесе 37 лет и никогда не видел ничего подобного. У меня трое знакомых закрыли свои пабы за последние четыре недели, хотя их заведения процветали по всему Йоркширу», — приводит его слова издание.
Если найдётся желающий возобновить работу паба в этом историческом строении, здание снова сдадут в аренду.
Как сообщал Life.ru, ещё в начале 2024 года стало известно, что из-за роста стоимости электроэнергии и арендной платы в Великобритании закроются тысячи ресторанов, баров и пабов. К причинам банкротства аналитики также относили удорожание продуктов и нехватку персонала.