Жители Братска почтили память жертв блокады Ленинграда

— Мне тогда было всего четыре года. Помню только то, что рассказывали родители. Однажды смотрели документальный фильм — едет машина по Ладоге, а мама кричит: «Смотри, вот я сижу и ты у меня на руках. Мы проскакиваем полынью и за нами вторая машина уходит под лёд». Очень всё страшно было! — рассказывает Роза Шадова.