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Жители Братска почтили память жертв блокады Ленинграда

Блокадники возложили памятную гирлянду и цветы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во всех районах Братска прошли памятные мероприятия, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, у Мемориала Славы 27 января 2025 встретились председатели Совета ветеранов, люди, прошедшие блокаду и мэр Александр Дубровин.

Альбертина Цветкова и Роза Шадова блокадники, которые сейчас живут в Братске. Вместе с мэром они возложили памятную гирлянду и цветы к вечному огню, почтили память героев.

Блокадники возложили памятную гирлянду и цветы. Фото: пресс-служба администрации Братска.

— Помню, как кусочек хлеба в 125 грамм делили пополам. Размешивали с водой и давали выпить ребёнку утром, а вторую половину — вечером. Вот и вся еда была! — поделилась воспоминаниями Альбертина Цветкова.

— Мне тогда было всего четыре года. Помню только то, что рассказывали родители. Однажды смотрели документальный фильм — едет машина по Ладоге, а мама кричит: «Смотри, вот я сижу и ты у меня на руках. Мы проскакиваем полынью и за нами вторая машина уходит под лёд». Очень всё страшно было! — рассказывает Роза Шадова.

Сейчас в Братске живет семь блокадников, еще 23 — в Иркутске. Всего в Иркутской области их 67. Валентина Заведеева, прошедшая все испытания, стала почетным гостем митинга в Иркутске. Она рассказала присутствующим, как жили люди в те дни.