«Аль-Хиляль» расторг контракт с сыгравшим 7 матчей в Саудовской Аравии Неймаром

Неймар присоединился к «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, но в октябре того же года он получил серьёзную травму в игре за сборную Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 против Уругвая (0:2). У Неймара обнаружили разрыв передней крестообразной связки, а также мениска. Спустя год он вернулся на поле и принял участие в третьем туре азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ (5:4). Всего за «Аль-Хиляль» Неймар сыграл в семи играх.