Дороже красной икры: что в Приморье поднялось в цене больше всего — список

В декабре 2024 года потребительские цены в Приморье увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой рост стал логичным завершением года, который в целом оказался непростым для кошельков жителей региона. За год цены в крае выросли на 9,2%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморскстат.
Так, например, продукты питания в декабре подорожали на 1,1%. Больше всего цена возросла на солёную сельдь (+15%). За весь год рыба подорожала на 36%, обогнав по цене красную икру на 30%. Причиной тому стал неудачный в этом году вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке. Тем временем рыба живая и охлажденная за месяц подорожала на 6%, филе сельди соленое — на 7%.
Ситуация с картофелем на Дальнем Востоке оставалась одной из самых благоприятных в прошлом году, несмотря на то, что плод с начала года подорожал на 6%. В целом по России картофель подорожал в 1,9 раза.
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Цены на мед, сыры твердые, полутвердые и мягкие, торты, маргарин, масло подсолнечное, яйца куриные, масло сливочное возросли за месяц на 3−7%.
Из овощей сильные изменения в цене коснулись, прежде всего, капусты белокочанной, свеклы столовой и свежих огурцов. Их стоимость подорожала на 7−10%. При этом свежие помидоры подешевели на 3%. Из фруктов увеличились цены на груши, виноград и яблоки (на 2−4%), снизились — на апельсины и лимоны (на 2%).
Из непродовольственных товаров подорожали аудио-, видео- и электротовары (+4%), из них стиральные машины — на 6%, холодильники бытовые — на 7%. Стоимость платных услуг населению возросла на 0,6%. Также на 6% за месяц выросла плата за пакет услуг сотовой связи. В течение года дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения стали обходиться приморцам дороже на 14%.
В ведомстве добавили, что подорожали и поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 11%) и поездки с целью отдыха на Черноморское побережье России (на 26%). Из услуг пассажирского транспорта стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась на 5%.