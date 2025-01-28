Дороже красной икры: что в Приморье поднялось в цене больше всего — список

Так, например, продукты питания в декабре подорожали на 1,1%. Больше всего цена возросла на солёную сельдь (+15%). За весь год рыба подорожала на 36%, обогнав по цене красную икру на 30%. Причиной тому стал неудачный в этом году вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке. Тем временем рыба живая и охлажденная за месяц подорожала на 6%, филе сельди соленое — на 7%.