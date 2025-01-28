Обоюдоострая игра: хабаровский «Амур» уступил «Автомобилисту» в одну шайбу

Соперникам не удается обыграть «Авто» уже восемь матчей подряд. В случае победы над «Амуром» — девятой подряд, екатеринбуржцы выходят на третье место в круговом турнире и на второе место в конференции, подпирая лидера «Востока» — челябинский «Трактор».
Для «Амура» это заключительная игра в короткой, но очень напряженной выездной серии, и хабаровчане решают сейчас совсем другие задачи, пытаясь оторваться от нагоняющего «Барыса», пока еще занимающего место худшей команды КХЛ в этом сезоне. Понятно, что такое сомнительное достижение совсем не устраивает хоккеистов из Казахстана, отстающих от дальневосточников всего на три очка. В случае победы «барсов» и проигрыша «тигров» отставание снова сокращается до одного балла. Это критически мало, и хабаровчанам придется поднапрячься.
У экспертов перед матчем «Автомобилист» — «Амур» возникали вполне обоснованные сомнения в том, насколько эффективно смогут действовать хабаровчане на льду «Уральца» — всё-таки команда неделю играет на выезде, и былой свежести уже нет, к тому же недавно «тигры» провели очень непростой матч с действующим чемпионом КХЛ, тоже отнявшим много сил. Это при том, что «Авто» сейчас на ходу и сражается дома при активной поддержке своих трибун. В ворота «Амура» снова встал Мэтт Джурусик, отлично показавший себя в Магнитогорске, у «Авто» на последнем рубеже играл Владимир Галкин.
Первые же минуты матча развеяли опасения пессимистов на скучную игру — «Амур» начал довольно активно, а вот хозяева вошли в эту встречу довольно вальяжно, чем и воспользовались гости. На 11-й минуте Владислав Барулин как к себе домой вкатился в зону «Автомобилиста» и отдал пас на фланг Алексу Бродхерсту. Тот зарядил по воротам, открыв счет в этом матче. Хозяева заиграли активнее, но «Амур» всё равно смотрелся лучше уральцев, навязывая борьбу в своей зоне и больше бросая по воротам. Тем не менее на предпоследней минуте периода Александр Шаров расстроил хабаровчан, отдав точную передачу Нику Меркли, который с убойной позиции сравнял счет в матче.
Статистика говорит, что вторые периоды — ахиллесова пята хабаровчан. Одно время им удалось немного улучшить статистику, но ненамного. Чаще всего команда проваливается именно в серединном отрезке матча. К сожалению, хабаровчане снова пропустили гол, что позволило хозяевам выйти вперед. И случилось это опять на предпоследней минуте периода. Отличился Андрей Обидин. Честно сказать, «Автомобилист» на эту шайбу наиграл — команда Николая Заварухина давила и, когда «Амур» потерял концентрацию, мастерски реализовала момент.
Стратегия принесла результат, «Автомобилист» проснулся, и было не похоже, что он что-то будет менять в заключительном отрезке матча. Удаляться с «Авто» — смерти подобно, два периода «Амур» держался, но в конце, видимо, силы стали заканчиваться, появились ошибки и как следствие — штрафы. На 42-й минуте в бокс садится Александр Брынцев за игру высокоподнятой клюшкой, а через минуту компанию ему составляет Иван Мищенко — выброс шайбы. Хоккеисты явно были не согласны с решением судей, но арбитры были непреклонны — формально нарушения были, а случайно или нет так получилось — неважно.
Целых 43 секунды три игрока «Амура» держались против пятерки хозяев, но в конце концов «Автомобилисту» удалось «раздергать» защитников и поразить ворота Мэтта Джурусика. Случилось это на 43-й минуте, шайбу забил Брукс Мейсек. Еще минуту гости доигрывали вчетвером, но здесь обошлось без голов. Впрочем, с разозленным «Автомобилистом» и две шайбы преимущества — это очень много. Отыграть его задача нетривиальная. Тем не менее хабаровчане продолжают бороться. На 50-й минуте Илья Талалуев сокращает отставание до минимума, но уже через двадцать секунд Андрей Обидин восстанавливает преимущество — 4:2.
Мало того, на 54-й минуте «Амур» пропускает снова, теперь уже от Алексея Бывальцева из-за ошибки защитника, убежавшего «один в ноль» — 5:2. Казалось бы — всё, пора сливать воду, но «Амур» снова упирается и пытается атаковать. Раз за разом хабаровчане проводят опасные атаки в зоне «Автомобилиста», и на 57-й минуте арбитры дают «тиграм» шанс — в бокс штрафников садится Даррен Диц. На 59-й минуте большинство реализовал Илья Талалуев — 5:3. Тренерский штаб гостей берет тайм-аут и выпускает на лед шестого полевого игрока, сажая вратаря на скамейку. Обычно такие фокусы у «Амура» не получаются — команда чаще пропускает в пустые ворота, чем забивает сама, но не в этот раз.
За 54 секунды до окончания основного времени Иван Мищенко мощным броском от синей линии сокращает отставание до минимума — 5:4. У «Амура» появляется шанс спасти игру. На льду остается шесть полевых, Джурусик наблюдает за игрой со скамейки. К сожалению, повторить успех не удалось — хозяева смогли отстоять свои ворота и не дали перевести матч в овертайм. Итог встречи: 5:4 в пользу «Автомобилиста», который набирает два очка и выходит на вторую строчку конференции. А вот «Амур» оказывается в опасной близости от «Барыса» — команды разделяет всего одно очко.
«Хорошая, обоюдоострая игра с обилием голов. Забили гол, играли правильно, потеряли концентрацию в концовке первого периода и пропустили. Во втором периоде тоже потеряли концентрацию в концовке. В третьем периоде ненужные удаления надломили игру, пришлось раскрываться, пропустили две контратаки. Играли до конца, бились, забили хорошие голы, до камбэка немножко не хватило времени. На выезде хотелось бы больше, чем два очка. Сегодня тоже хотелось забрать очки, но “Автомобилист” хорошая команда, мастера, использовали свои моменты. Не очень хорошо сыграли с “Торпедо”, но потом исправились, две игры показали хороший хоккей», — отметил после игры Виктор Костюченок, наставник ХК «Амур».
Николаю Заварухину понравился настрой своей команды.
«Рады победе, тяжело она нам далась сегодня. Немножко вирус в команде появился, где-то сегодня сочетание в звеньях поменяли, дали сыграть другим ребятам, которые до этого не выходили в предыдущих матчах. Так тяжело давалась сегодня игра, соперник здорово выглядел физически. Хорошо, что победили, серия продолжается. Домашние игры показали, какой внутри команды настрой: жажда игры, жажда победы — это всё есть. И, конечно же, наши болельщики, которые гнали нас сегодня вперед. Что касается концовки игры, то, наверное, неправильно провели последние минуты матча. Ненужное удаление, плюс в конце игры за полторы минуты неправильное действие в своей зоне могли перевернуть игру, но, слава богу, что всё закончилось победой», — оценил игру Николай Заварухин, главный тренер ХК «Автомобилист».
«Амур» завершает выездную серию и возвращается в Хабаровск. В трех матчах с очень непростыми командами «тигры» набрали два очка и теперь будут выяснять отношения с «Барысом» напрямую. Матч состоится в ближайшее воскресенье, 2 февраля, и в нем определится, кто же худшая команда лиги на этот момент.