Обоюдоострая игра: хабаровский «Амур» уступил «Автомобилисту» в одну шайбу

Мало того, на 54-й минуте «Амур» пропускает снова, теперь уже от Алексея Бывальцева из-за ошибки защитника, убежавшего «один в ноль» — 5:2. Казалось бы — всё, пора сливать воду, но «Амур» снова упирается и пытается атаковать. Раз за разом хабаровчане проводят опасные атаки в зоне «Автомобилиста», и на 57-й минуте арбитры дают «тиграм» шанс — в бокс штрафников садится Даррен Диц. На 59-й минуте большинство реализовал Илья Талалуев — 5:3. Тренерский штаб гостей берет тайм-аут и выпускает на лед шестого полевого игрока, сажая вратаря на скамейку. Обычно такие фокусы у «Амура» не получаются — команда чаще пропускает в пустые ворота, чем забивает сама, но не в этот раз.