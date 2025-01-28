Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 28 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 28 января 2025 пройдет в Правобережном округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, в микрорайоне Топкинском, 24 специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникло аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 28 января 2025.
— В Октябрьском округе построили новую тепловую сеть на Пискунова и Дальневосточной. 27 января 2025 часть домов переключили с действующей на новую, тем самым улучшили гидравлический и температурный режимы, — поделился оператор.
Батареи остынут уже к 10:00, работы продлятся до 18:00. Также это значит, что жители домов временно останутся без горячей воды. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 28 января 2025, можно посмотреть в таблице.
Работы начнутся к 10:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла второе место в Сибири по вводу жилья в 2024.