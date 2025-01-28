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Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости

Маск выразил обеспокоенность по поводу значительного снижения рождаемости.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу значительного снижения рождаемости, которое может привести к исчезновению людей на значительной части планеты.

В своем комментарии в социальной сети X (Twitter)* он отреагировал на предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена о введении налоговых каникул для женщин в Европе с целью стимулирования роста числа детей.

Маск согласился с тем, что такие меры стоит испытать, добавив, что без изменений ситуация может привести к губительным последствиям для Европы, Азии и большей части Земли. Он считает, что необходимо срочно что-то предпринимать в этой области.

Ранее стало известно, что ФРГ вошла в список стран Евросоюза с критически низкой рождаемостью. Кроме того, ниже установленного порога опустились показатели Эстонии и Австрии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.