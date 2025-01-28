Собака в Приморье номинирована на международную премию за свою работу

В начале летнего сезона Жаир вышел на заслуженный отдых, уступив своё место лабрадору по имени Марсель. Проводы на пенсию прошли в торжественной обстановке, и весь отряд проводил пса. По устоявшемуся в спецназе обычаю Роман, чтобы не разлучаться с боевым товарищем, забрал Жаира к себе домой.