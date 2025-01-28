Собака в Приморье номинирована на международную премию за свою работу

Четвероногий сотрудник проявил мужество, предотвратив теракт, когда в ходе выполнения своих обязанностей в зоне проведения специальной военной операции он остановил автомобиль, в котором находились взрывчатые вещества.
«За время своей шестилетней службы Жаир успешно решил более тысячи задач, провёл инспекцию более трёх тысяч объектов и совершил более 320 боевых операций», — поделились сотрудники Росгвардии.
В настоящее время Жаир претендует на получение международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».
Служебная собака породы немецкая овчарка, которая много лет верой и правдой служила в подразделении ОМОН «Восход» Управления Росгвардии по Приморскому краю, стала настоящим ветераном службы. Шесть лет — это максимальный срок службы для служебной собаки, и Жаир честно отработал его.
В начале летнего сезона Жаир вышел на заслуженный отдых, уступив своё место лабрадору по имени Марсель. Проводы на пенсию прошли в торжественной обстановке, и весь отряд проводил пса. По устоявшемуся в спецназе обычаю Роман, чтобы не разлучаться с боевым товарищем, забрал Жаира к себе домой.