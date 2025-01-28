Светофоры Владивостока переведут в режим желтого мигания для уборки снега — адреса

Во Владивостоке в ближайшее время в связи с непогодой светофоры на ряде перекрестков города перейдут в режим желтого мигания, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и эффективную уборку снега, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Адреса перекрестков:
- Перекресток улиц Светланской, Тигровой и Пограничной;
- Перекресток ул. Карской и Луговой;
- Перекресток ул. Адмирала Кузнецова — Адмирала Юмашева;
- Перекресток ул. Ладыгина — Нейбута;
- Перекресток ул. Суханова — Уборевича;
- Светофоры в районе кольца Первой Речки на Океанском проспекте, 117 и 111.
Пешеходов просят переходить дорогу только после того, как убедитесь в безопасности. Водителей призывают соблюдать дистанцию, учитывать тормозной путь, снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать меры предосторожности.
Напомним, снегопад во Владивостоке начался ранним утром 28 января и продлится до позднего вечера. Ожидается, что наиболее интенсивные осадки выпадут в период с 10.00 до 16.00, при этом высота снежного покрова может достигнуть 10 см.