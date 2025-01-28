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Светофоры Владивостока переведут в режим желтого мигания для уборки снега — адреса

Пешеходов просят быть предельно внимательными.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в ближайшее время в связи с непогодой светофоры на ряде перекрестков города перейдут в режим желтого мигания, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и эффективную уборку снега, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Адреса перекрестков:

  • Перекресток улиц Светланской, Тигровой и Пограничной;
  • Перекресток ул. Карской и Луговой;
  • Перекресток ул. Адмирала Кузнецова — Адмирала Юмашева;
  • Перекресток ул. Ладыгина — Нейбута;
  • Перекресток ул. Суханова — Уборевича;
  • Светофоры в районе кольца Первой Речки на Океанском проспекте, 117 и 111.

Пешеходов просят переходить дорогу только после того, как убедитесь в безопасности. Водителей призывают соблюдать дистанцию, учитывать тормозной путь, снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, снегопад во Владивостоке начался ранним утром 28 января и продлится до позднего вечера. Ожидается, что наиболее интенсивные осадки выпадут в период с 10.00 до 16.00, при этом высота снежного покрова может достигнуть 10 см.