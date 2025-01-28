Сразу наживаются: цены на такси возмущают жителей Владивостока в эти минуты

Цены на такси в эти минуты возмущают многих жителей Владивостока. По словам горожан, с Русского острова добраться до Народного проспекта стоит 1000 рублей, а с Русского до Нейбута — около 1000 ₽, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что новый мощный снегопад вновь настиг Владивосток. По словам очевидцев, многие улицы города уже оказались во власти стихии. Так, видео из разных районов города обсуждают пользователи в местных Telegram-пабликах (18+).
В комментариях к публикации пользователи поделились мнением по поводу увиденного: «Сразу наживаются»; «Ужас, и как выезжать теперь?»; «Жесть, остаюсь дома».