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Сразу наживаются: цены на такси возмущают жителей Владивостока в эти минуты

«Ужас, и как выезжать теперь?» — пишут местные жители в комментариях.

Источник: PrimaMedia.ru

Цены на такси в эти минуты возмущают многих жителей Владивостока. По словам горожан, с Русского острова добраться до Народного проспекта стоит 1000 рублей, а с Русского до Нейбута — около 1000 ₽, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что новый мощный снегопад вновь настиг Владивосток. По словам очевидцев, многие улицы города уже оказались во власти стихии. Так, видео из разных районов города обсуждают пользователи в местных Telegram-пабликах (18+).

В комментариях к публикации пользователи поделились мнением по поводу увиденного: «Сразу наживаются»; «Ужас, и как выезжать теперь?»; «Жесть, остаюсь дома».