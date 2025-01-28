Местное авиасообщение приостановлено в Хабаровском крае из-за циклона

Напомним, в ночь на 28 января в Хабаровский край пришёл циклон со снегом и сильным ветром. Особенно сильный снег ожидается в восточных районах края. Во вторник, 28 января, прогнозируется усиление ветра по долинам рек и на побережье Охотского моря до 15−20 метров в секунду.