Местное авиасообщение приостановлено в Хабаровском крае из-за циклона

Циклон со снегом и сильным ветром, который пришёл в Хабаровский край сегодня, внёс коррективы в работу региональных аэропортов. Не принимают и не отправляют воздушные суда аэропорты Богородского и Советской Гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Изменить планы пришлось пассажирам, которые собирались сегодня вылететь из Хабаровска в Богородское и Советскую Гавань и обратно. Аэропорт Советской Гавани закрыт до 17:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Вчерашний рейс № 469 из Хабаровска в Богородское перенесен по метеоусловиям. Информация о вылете будет предоставлена предположительно завтра в 09:10.
Ранее из-за приближения шторма в Ванино закрылась паромная переправа, связывающая Хабаровский край с Сахалином. Все три судна, курсирующие между регионами, останутся пережидать непогоду на рейде в материковом порту. Предположительно, непогода помешает восстановлению транспортного сообщения между Ванино и Холмском до 31 января.
Напомним, в ночь на 28 января в Хабаровский край пришёл циклон со снегом и сильным ветром. Особенно сильный снег ожидается в восточных районах края. Во вторник, 28 января, прогнозируется усиление ветра по долинам рек и на побережье Охотского моря до 15−20 метров в секунду.