Первый серьёзный снег сковал Владивосток пробками

Самый крутой спуск города — улица Шефнера — пока открыт, но его могут перекрыть в любой момент при ухудшении ситуации. Светофоры на центральных трассах переключили в режим жёлтого мигающего. В центре города уже образовались заторы, в том числе из-за большегрузов, которым трудно подниматься по скользким дорогам. Кроме того, проблемы на дорогах традиционно возникают из-за таксистов, многие из которых ездят из экономии на резине не по сезону.