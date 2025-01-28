Первый серьёзный снег сковал Владивосток пробками

Снег привёл к заторам.
По данным Примгидромета, снегопад и метель принёс циклон, зародившийся в Жёлтом море. Рано утром он вышел на территорию Приморья. Первым удар стихии принял Хасанский район. Снег здесь начался в 6 утра.
Во Владивостоке осадки совпали с утренним часом пик. Началась метель. Порывы ветра достигают 13 метров в секунду.
В краевом центре ввели режим повышенной готовности. Синоптики выпустили штормовое предупреждение ещё накануне. Они прогнозируют на дорогах снежный накат и гололёд.
Дорожная техника приступила к уборке трасс Владивостока. На данный момент в этой работе задействовано 176 единиц спецтехники и 92 человека.
Самый крутой спуск города — улица Шефнера — пока открыт, но его могут перекрыть в любой момент при ухудшении ситуации. Светофоры на центральных трассах переключили в режим жёлтого мигающего. В центре города уже образовались заторы, в том числе из-за большегрузов, которым трудно подниматься по скользким дорогам. Кроме того, проблемы на дорогах традиционно возникают из-за таксистов, многие из которых ездят из экономии на резине не по сезону.
Студентов распустили по домам.
Во владивостокских школах ввели режим свободного посещения. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом. Родителям предлагают решать самостоятельно, отпускать ли сегодня детей в школу.
Отменили с обеда занятия и во Владивостокском государственном университете. Как заявляют в вузе, это сделано для обеспечения безопасности учащихся.
В расположенном на острове Русском Дальневосточном федеральном университете также отменили занятия. Вместе с тем, если из-за усиления снега и ветра перекроют движение по Русскому мосту, студентов, которые из-за этого не смогут вернуться в свои городские квартиры, разместят на острове. Однако пока перекрытия моста не планируют.
Цены на такси взлетели.
Общественный транспорт приморской столицы продолжает работу в обычном режиме. Вместе с тем горожане жалуются, что многих автобусов сегодня приходится очень долго ждать. Автобусы также застряли в пробках.
Из-за непогоды привычно подскочили цены на такси. За поездку с Баляева в Центр просят от 750 рублей, в то время как в обычные дни её стоимость не превышает 450−500.
Ещё больше выросла цена за поездку на Русский остров. В 10 утра добраться из Центра в кампус ДВФУ можно было за 1500 рублей.
Выросло и время ожидания такси.
Платные парковки так и остались платными. Однако «Электронное Приморье» объявило, что паркрайты, контролирующие оплату, сегодня работать не будут.
Отпустить с работы пораньше.
Городские власти обратились к руководству коммерческих предприятий и организаций с просьбой ввести сегодня сокращённый рабочий день.
Пик непогоды придётся сегодня на вторую половину дня. Высота снежного покрова к вечеру может составить до 5 сантиметров. По прогнозам синоптиков, ожидается также усиление ветра до штормового. Его порывы могут составить до 24 метров в секунду.
По данным синоптиков, циклон будет смещаться на северо-восток вдоль побережья. Приморье непогода покинет завтра.