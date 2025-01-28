В школах и университетах Владивостока занятия дистанционные

В связи с неблагоприятными погодными условиями во Владивостокском государственном университете были отменены очные занятия, которые должны были начаться в 11:50. Также не состоятся очные занятия в Дальневосточном федеральном университете. С 11:50 ДВФУ переходит на дистанционный формат обучения.