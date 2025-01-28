В школах и университетах Владивостока занятия дистанционные

В университетах и школах Владивостока ввели свободное посещение или дистанционное обучение. Такие меры были приняты из-за обрушившегося на город снегопада.
В связи с неблагоприятными погодными условиями во Владивостокском государственном университете были отменены очные занятия, которые должны были начаться в 11:50. Также не состоятся очные занятия в Дальневосточном федеральном университете. С 11:50 ДВФУ переходит на дистанционный формат обучения.
В школах Владивостока сегодня также действует режим свободного посещения. Об этом решении, принятом Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования города, сообщила мэрия в своём официальном Telegram-канале. Причиной стало ухудшение погодных условий, ожидаемое в ближайшее время.
Согласно прогнозам, с 10:00 до 16:00 ожидается интенсивный снегопад. Толщина снежного покрова может составить до 10 сантиметров. При этом порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, что создаст дополнительные трудности.