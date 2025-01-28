Морозы обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −12 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −8 градусов, ночью температура снизится до −20 градусов. Скорость ветра — 6,3 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до −3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.