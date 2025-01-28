Показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции снились в Иркутске в 2024

В Иркутской области ежегодно снижаются показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекций, в том числе среди подростков и молодежи. Как стало известно КП-Иркутск, в 2024 на диспансерном учете стояло 9 360 жителей Иркутска, 8 665 из них получали терапию. Специалисты выявили 279 новых случаев заболевания.
В Думе Иркутска прошло заседание, на котором обсудили профилактику распространения инфекции. Среди необходимых мер выделили информирование жителей города, финансирование мероприятий, которые направлены на формирование здорового образа жизни и противодействие распространению вируса.
— На данный момент в городе работает тест-мобиль Центра СПИД, где любой желающий может бесплатно и анонимно сдать анализы, результаты будут готовы уже через 15 минут. Медики принимают каждую среду на парковке перед МУП «Центральный рынок» с 10:00 до 15:30, — отметили в пресс-службе Думы.
Помимо этого в образовательных организациях проходят различные мероприятия, где учащимся рассказывают о мерах профилактики. В прошлом 2024 году квизы, лекции и тренинги прошли в 52 школах города, в 17 средне специальных образовательных организациях и в шести ВУЗах.
На заседании поступило несколько предложений. Например, в каждом административном округе городе выделить помещения, где врачи будут принимать людей и консультировать их по различным вопросам, а также проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилис.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии попал в больницу после разрушения кирпичной печи в доме.