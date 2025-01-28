Показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции снились в Иркутске в 2024

— На данный момент в городе работает тест-мобиль Центра СПИД, где любой желающий может бесплатно и анонимно сдать анализы, результаты будут готовы уже через 15 минут. Медики принимают каждую среду на парковке перед МУП «Центральный рынок» с 10:00 до 15:30, — отметили в пресс-службе Думы.