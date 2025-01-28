Кишечник рад не будет: Ежедневное употребление фастфуда грозит разрушением организма

«Если обедать так ежедневно, состав микробиома кишечника будет постепенно нарушаться, что приведёт к негативным последствиям для всего организма. Кроме того, канцерогены, которые попадают в продукты при жарке во фритюре, накапливаются в организме и могут повысить риск онкологических заболеваний, — пояснила доктор в беседе с порталом “Страсти”.
При этом отказываться от такой еды насовсем не надо. Иногда можно порадовать себя бургером или хрустящим картофелем фри. Однако в ежедневном рационе должно присутствовать много разных овощей, фрукты, медленные углеводы, белок и полезные жиры, подытожила врач.
Ранее в России предложили ввести радикальную меру борьбы с фастфудом. Пищу быстрого приготовления хотят запретить покупать детям младше 18 лет. Считается, что если взрослые ещё могут контролировать своё питание, то дети могут быстро подсесть на жирную еду, что может привести к ожирению и прочим проблемам со здоровьем. Соответствующее предложение уже направили в Госдуму, Совфед и Минздрав.