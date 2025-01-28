Кишечник рад не будет: Ежедневное употребление фастфуда грозит разрушением организма

Ранее в России предложили ввести радикальную меру борьбы с фастфудом. Пищу быстрого приготовления хотят запретить покупать детям младше 18 лет. Считается, что если взрослые ещё могут контролировать своё питание, то дети могут быстро подсесть на жирную еду, что может привести к ожирению и прочим проблемам со здоровьем. Соответствующее предложение уже направили в Госдуму, Совфед и Минздрав.