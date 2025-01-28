Работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области

В Иркутской области в 2024 на hh.ru разметили более 144 тысяч вакансий, которые были доступны студентам. За два года работодатели стали гораздо активнее искать и устраивать на работу молодежь.
Треть вакансий появилась в сфере административного персонала, на втором месте расположилась розничная торговля и сфера обслуживания (по 20%), затем общепит, туризм, а также сфера логистики и доставки (по 16%). Стажировку было проще пройти в области автобизнеса, ИТ-сферы, маркетинга и рекламы.
Помимо этого часто искали студентов, которые готовы подрабатывать продавцами, кассирами, упаковщиками заказов, курьерами, официантами, администраторами, уборщиками, кладовщиками, операторами колл-центра, кухонными работниками и мерчендайзерами. Среди востребованных навыков и качеств отмечали хорошее владение компьютером и умение работать в команде.
— Доля вакансий, доступных для молодых специалистов в целом по России достигла 12,5% и на этом не останавливается. Люди в возрасте от 14 до 24 лет не менее активны: они выставили более 975 тысяч резюме. Студенты и молодежь Сибири оказались на четвертом месте по желанию найти работу (12%), — отмечают аналитики hh.ru.
Так сколько готовы платить молодым специалистам? Средняя зарплата выросла до 70,1 тысячи рублей, а это, кстати, на 18,9 тысячи больше, чем в 2023.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 10 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня.