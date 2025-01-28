Работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области

— Доля вакансий, доступных для молодых специалистов в целом по России достигла 12,5% и на этом не останавливается. Люди в возрасте от 14 до 24 лет не менее активны: они выставили более 975 тысяч резюме. Студенты и молодежь Сибири оказались на четвертом месте по желанию найти работу (12%), — отмечают аналитики hh.ru.