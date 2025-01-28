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Школа на 1100 мест появится на берегу Енисея в Красноярске

В мэрии Красноярска подписали контракт на проектирование школы в микрорайоне Южный Берег.

Источник: Reuters

Об этом рассказал глава города Владислав Логинов в своём Telegram-канале.

Школа будет рассчитана на 1100 мест и появится рядом с домом № 10 на улице Набережная Южная рядом с Енисеем. Из-за близкого расположения к реке будет разработан индивидуальный план проекта здания, так как типовые решения здесь не подходят.

«Школу размещаем на берегу Енисея, в границах существующей площадки. Вместе с тем понимаю беспокойство жителей по поводу планов засыпки протоки. Они недвусмысленно дали понять, что против. В этом решении мнение горожан должно быть учтено», — написал мэр Владислав Логинов в своём Telegram-канале.

Завершить разработку проектной документации планируют в этом году, однако точных сроков глава города не озвучивает.

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