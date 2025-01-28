Рост цен на продукты в Иркутской области связан с издержками компаний

Еще одна причина — ослабление рубля, в особенности это повлияло на цены импортных продуктов, среди них завозные фрукты. Подорожали яблоки, груши и виноград. Годовая инфляция в последний месяц года ускорилась до 8,7% (8,2% в ноябре). При этом она осталась ниже, чем в регионах Сибирского федерального округа и в целом по России. Банк России предполагает, что инфляция снизится до 4% в 2026 и задержится на этой цифре и в дальнейшем.