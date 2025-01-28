Рост цен на продукты в Иркутской области связан с издержками компаний

В Иркутской области в декабре 2024 цены на продукты увеличились на 9,9% (в ноябре — 8,7%). Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Иркутска Банка России, связано это с ростом издержек у компаний.
Так, например, производители мяса и молочной продукции стали отдавать больше денег за упаковку, логистику, повысили зарплаты сотрудникам. Соответственно, росли и цены на продукты. Быстрее подорожала свинина, мясные полуфабрикаты, сыр, сметана, творог и кисломолочные продукты.
— Еще один важный фактор — некоторых товаров на местном рынке стало меньше, например, по этой причине в декабре подорожала рыба. А произошло это из-за того, что объем вылова в стране снизился. Кроме того, рыболовецкие компании стали больше тратить на обслуживание судов и заработную плату. Увеличились транспортные расходы поставщиков, — рассказывает эксперт Отделения Иркутск Банка России Инна Юдина.
Еще одна причина — ослабление рубля, в особенности это повлияло на цены импортных продуктов, среди них завозные фрукты. Подорожали яблоки, груши и виноград. Годовая инфляция в последний месяц года ускорилась до 8,7% (8,2% в ноябре). При этом она осталась ниже, чем в регионах Сибирского федерального округа и в целом по России. Банк России предполагает, что инфляция снизится до 4% в 2026 и задержится на этой цифре и в дальнейшем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области.