Опасное масло с Алтая могло оказаться на прилавках магазинов в Омской области

Сладко-сливочное масло «Традиционное» с долей молочного жира 82,5% было якобы произведено предприятием ООО «Алтая Продукт». Выездная проверка показала, что никакого производства не существует по адресу: Республика Алтая, село Черга, улица Полевая, 29. Более того, в реальности такого адреса вообще нет.