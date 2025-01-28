Опасное масло с Алтая могло оказаться на прилавках магазинов в Омской области

Сливочное масло предприятия-призрака из Республики Алтай могло появиться на прилавках магазинов в Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора со ссылкой информацию коллег из Алтайского края.
Сладко-сливочное масло «Традиционное» с долей молочного жира 82,5% было якобы произведено предприятием ООО «Алтая Продукт». Выездная проверка показала, что никакого производства не существует по адресу: Республика Алтая, село Черга, улица Полевая, 29. Более того, в реальности такого адреса вообще нет.
«Согласно сведениям Единого реестра деклараций о соответствии, размещенном на официальном портале Росаккредитации, отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции (масло “Традиционное” сладко-сливочное с м.д.ж. 82,5%, ГОСТ 32261- 2013) обязательным требованиям», — отметили в ведомстве.
При обнаружении в продаже продукции предприятия-призрака омичей просят обращаться в Роспотребнадзор.
Ранее мы сообщали, что на полках омских магазинов могла оказаться красная икра, произведенная в обычном пятиэтажном жилом доме в Ангарске. Именно в одном из пятиэтажек города в Иркутской области якобы находилось производство предприятия-призрака.