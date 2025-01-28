В Госдуме предлагают ужесточить наказание за антисанитарию в квартире

Согласно действующему законодательству, за антисанитарию в квартирах для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. По мнению парламентария, подобные штрафные санкции не способствуют «предупреждению и пресечению противоправных деяний»: по разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.