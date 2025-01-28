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В Госдуме предлагают ужесточить наказание за антисанитарию в квартире

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Источник: Lmbuga/CC BY-SA 3.0

Об этом заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно действующему законодательству, за антисанитарию в квартирах для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. По мнению парламентария, подобные штрафные санкции не способствуют «предупреждению и пресечению противоправных деяний»: по разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

«Законопроектом будет предусматриваться ужесточение ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а также несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольные переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме в десять раз», — прокомментировал Колунов.

ЖКХ
закон