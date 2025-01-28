Четверо детей пострадали в аварии из-за дрифта нетрезвого красноярца без прав

42-летний красноярец и его родственницы — девочки 11, 12 и 14 лет — поехали на «Хонде» из п. Новый в д. Улюколь. Там они забрали 15-летнего племянника водителя и поехали обратно.
На 30 км автодороги «Канск-Тасеево-Устье-Новый» машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Мужчина и 12-летняя девочка госпитализированы, остальные дети находятся на домашнем лечении.
Дети рассказали правоохранителям, что во время поездки мужчина начал крутить рулем в такт музыке, «дрифтить», автомобиль занесло и транспортное средство стало неуправляемо. Также подростки утверждают, что водитель в день происшествия употреблял алкоголь.
Выяснилось, что красноярец никогда не получал водительские права. Кроме того, во время движения все были непристегнуты.
В отношении водителя составлены материалы об административном правонарушении за управление транспортным средством без водительского удостоверения и перевозку не пристегнутых ремнем безопасности пассажиров. У мужчины взяли пробы на выявление алкоголя в крови, сообщает Госавтоинспекция.
Проводится проверка.