Пищеблоки Красноярского края проверят на кишечные инфекции

В народе норовирус называют кишечным гриппом. Основные симптомы — боль в животе, частая рвота и многократный жидкий стул. Отсюда сильная слабость и обезвоживание. Подъем температуры бывает редко — до небольших цифр, может быть боль в мышцах. Поэтому первоначально по симптомам диагностируют отравление, а уже потом тесты показывают наличие вирусной кишечной инфекции.