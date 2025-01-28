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Пищеблоки Красноярского края проверят на кишечные инфекции

Председатель регионального правительства Сергей Верещагин провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Источник: Правительство Красноярского края

В Красноярском крае работников пищеблоков дополнительно проверят на кишечные инфекции после случаев массового заражения норовирусом. Об этом стало известно на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

По словам председателя краевого правительства Сергея Верещагина, уже скоро в школах, детских садах и санаториях будут проводить утренние фильтры для выявления лиц с признаками заболеваний. Помимо этого, будет усилен контроль за приемом на работу сотрудников пищеблоков.

— Ежегодного медосмотра здесь недостаточно, не лишним будет проверить здоровье персонала сейчас, с учетом сезонной динамики к росту острых кишечных заболеваний, — говорит Верещагин.

Напомним, 16 января в крае произошли сразу две вспышки норовируса — отравились отдыхающие в санатории «Сосновый бор» и воспитанники красноярского детского сада № 271.

В народе норовирус называют кишечным гриппом. Основные симптомы — боль в животе, частая рвота и многократный жидкий стул. Отсюда сильная слабость и обезвоживание. Подъем температуры бывает редко — до небольших цифр, может быть боль в мышцах. Поэтому первоначально по симптомам диагностируют отравление, а уже потом тесты показывают наличие вирусной кишечной инфекции.

здоровье