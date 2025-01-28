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Назван возможный покупатель торговой сети «М. Видео-Эльдорадо»

Владельцы группы компаний «М. Видео-Эльдорадо» обсуждают возможность продажи сети. Как сообщает издание «Ведомости», компания уже завершила аудит и приступила к переговорам с «Промсвязьбанком». В самой группе «М. Видео-Эльдорадо» комментариев не предоставили, назвав информацию слухами.

Источник: Life.ru

Напомним, что в сентябре 2024 года «М. Видео-Эльдорадо» завершила объединение брендов, включая программы лояльности. Сеть «Эльдорадо» была приобретена в 2018 году за 45,5 миллиарда рублей, а в конце 2022 года стартовал пилотный проект объединения некоторых магазинов под единым брендом «Эльдорадо + М. Видео».

Ранее стало известно, что Роспатент зарегистрировал торговую марку Starbucks, права на неё в России теперь принадлежат американской компании Starbucks Corporation. Напомним, в марте 2022 года Starbucks решил приостановить работу, а в мае — уйти с российского рынка. Однако позже стали появляться слухи, что американская компания может переобуться и вновь начать работу на территории РФ.