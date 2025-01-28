Четыре ледовые переправы закрыли в Катангском районе 27 января

19 их них — плановые и находятся в Катангском, Братском, Бодайбинском, Чунском, Усть-Кутском и других районах. Еще 16 открыли вне плана. Шесть из них находятся в Тайшетском районе, пять — в Киренском, три — в Катангском и еще две в Нижнеилимском.