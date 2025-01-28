Четыре ледовые переправы закрыли в Катангском районе 27 января

Четыре ледовые переправы закрыли на реках в Катангском районе 27 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, речь идет о зимниках на реках Огнели, Ичера, еще двух — на реке Демьянке. Все они располагались восточнее села Непа, в 55, в 57 и 65 километрах.
— Такое решение приняла эксплуатирующая компания в связи с окончанием работ в Катангском районе, — уточнили в ведомстве.
Специалисты перекрыли выезд и установили запрещающие знаки. На данный момент в регионе работает 35 ледовых дорог, шесть их них областные, еще 29 — муниципальные.
19 их них — плановые и находятся в Катангском, Братском, Бодайбинском, Чунском, Усть-Кутском и других районах. Еще 16 открыли вне плана. Шесть из них находятся в Тайшетском районе, пять — в Киренском, три — в Катангском и еще две в Нижнеилимском.
Напомним, выезжать за пределы ледовых переправ строго запрещено и опасно для жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска 28 января.