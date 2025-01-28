В кабинетах директоров школ Павлодара предложили установить видеокамеры

«Почти все директора и заведующие садиками были против. Это у меня вызвало недоумение. Я считаю, в кабинетах, где проходят разборки, жалобы, выяснение отношений, всегда должна работать камера. У каждого своя правда, и только бесстрастная запись может показать истину», — уверена Сауле Шакенева.