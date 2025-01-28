В кабинетах директоров школ Павлодара предложили установить видеокамеры

Идею озвучила региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева на встрече с педагогами и руководителями учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По мнению омбудсмена, пишущие камеры видеонаблюдения необходимы в кабинетах, где принимают решения и проходят разговоры с родителями, будь то школа или ясли-сад.
«Почти все директора и заведующие садиками были против. Это у меня вызвало недоумение. Я считаю, в кабинетах, где проходят разборки, жалобы, выяснение отношений, всегда должна работать камера. У каждого своя правда, и только бесстрастная запись может показать истину», — уверена Сауле Шакенева.
Напомним, недавно разгорелся скандал в СОШ № 26 в Павлодаре. Один из учащихся заявил, что педагог ткнул его в спину иголкой. Возбуждено уголовное дело.