В Прикамье прокуратура проверит школы и детсады с опасной наледью на крышах

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 12 января у одного из домов на улице Индустриализации в Мотовилихинском районе Перми пешеход едва не попал под рухнувший с крыши огромный пласт снега и льда. Происшествие зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. А месяцем ранее молодая пермячка чудом избежала травм во время падении глыбы льда с крыши торгового центра «Колизей Атриум». Девушка проходила у ТЦ, когда на тротуар, расположенный на улице Куйбышева, рухнул лёд. Он упал прямо у входа в «Колизей Атриум». Люди, стоявшие там, успели отскочить благодаря мужчине, который заметил сползающую с крыши глыбу и крикнул: «Лёд!».