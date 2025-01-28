Башкирию ждет очередное потепление и снег.

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждет относительно теплая погода и снег, сообщили синоптики региона. По данным Башгидромета, сегодня днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренного. В Зауралье без существенных осадков. В отдельных районах ледяной дождь, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +2, −3 градуса.
В среду, 29 января, вновь прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −3, +2 градуса.
В четверг, 30 января, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололед. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, при прояснениях до −12, днем 0, −5 градусов.