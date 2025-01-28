У самолета рейсом Иркутск — Усть-Кут был поврежден один из бортовых огней

У самолета, следующего рейсом Иркутск — Усть-Кут, утром 27 января 2025 нашли повреждение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, после прибытия в областной центр специалисты увидели трещину проблескового маяка.
Данная деталь нужна для того, чтобы лайнер выло видно во время полета, на стоянке, либо при перемещении на территории аэропорта.
— Почему разбился один из бортовых огней — неизвестно. Причины могут быть любые, однако повреждение быстро устранили, — отметили в пресс-службе ведомства.
После этого экипаж отправился по запланированному маршруту. Никто не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рост цен на продукты в Иркутской области связан с издержками компаний. Например, производители стали больше тратить на упаковку, логистику и выплаты зарплат.