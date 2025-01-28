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У самолета рейсом Иркутск — Усть-Кут был поврежден один из бортовых огней

Специалисты в короткие сроки устранили поломку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

У самолета, следующего рейсом Иркутск — Усть-Кут, утром 27 января 2025 нашли повреждение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, после прибытия в областной центр специалисты увидели трещину проблескового маяка.

Данная деталь нужна для того, чтобы лайнер выло видно во время полета, на стоянке, либо при перемещении на территории аэропорта.

— Почему разбился один из бортовых огней — неизвестно. Причины могут быть любые, однако повреждение быстро устранили, — отметили в пресс-службе ведомства.

После этого экипаж отправился по запланированному маршруту. Никто не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рост цен на продукты в Иркутской области связан с издержками компаний. Например, производители стали больше тратить на упаковку, логистику и выплаты зарплат.