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Дожди и плюсовая температура ожидаются в Башкирии в конце января

Нетипичные для января температурные значения прогнозируют синоптики.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в последние дни января ожидается плюсовая температура и неблагоприятные природные явления.

Так, сегодня, 28 января, в некоторых районах пройдет ледяной дождь, на дорогах образуется гололед, днем пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Характер погоды не изменится в среду, 29 января.

— В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Столбики термометра в этот день покажут ночью и днем −3…+2 градуса.

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