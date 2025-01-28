Ученые РФ создали мобильное устройство для измерения уровня напряжения лицевых мышц

«MioFace отличается удобством использования и мобильностью — на данный момент аналоги представлены только в стационарном виде. Наше устройство имеет небольшой вес и габариты, кроме того, программное обеспечение удобнее по сравнению с зарубежными аналогами. Помимо стоматологов, MioFace смогут применять в своей работе остеопаты и логопеды», — рассказал менеджер проектов Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Павел Титоренко.