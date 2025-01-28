Ученые РФ создали мобильное устройство для измерения уровня напряжения лицевых мышц

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали переносное устройство для измерения уровня мышечного напряжения на лице у пациентов во время стоматологических процедур, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По информации пресс-службы, диагностическое устройство MioFace оснащено восемью электродами, расположенными на ключевых лицевых мышцах, с помощью которых измеряется уровень мышечного напряжения. «Аппарат измеряет силу напряжения определенных лицевых мышц во время диагностических проб, а полученные данные передаются на сервер. Специальное программное обеспечение обрабатывает эти сигналы и формирует понятный врачам отчет, что позволяет точно фиксировать степени напряжения мышц у пациентов», — говорится в сообщении.
«В современной ортодонтии миографическое исследование и стоматологические пробы прикуса играют ключевую роль в точной диагностике и планировании лечения. Миографическое исследование позволяет выявить дисфункции жевательных мышц, который могут быть связаны с нарушениями прикуса, неправильным положением зубов или аномалиями челюстей, а также дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, сопровождающиеся болью, хрустом или щелканьем сустава», — уточнили в пресс-службе.
Там также отметили, что такой метод помогает определить оптимальный план лечения и исключить возможные осложнения и спрогнозировать результаты.
«MioFace отличается удобством использования и мобильностью — на данный момент аналоги представлены только в стационарном виде. Наше устройство имеет небольшой вес и габариты, кроме того, программное обеспечение удобнее по сравнению с зарубежными аналогами. Помимо стоматологов, MioFace смогут применять в своей работе остеопаты и логопеды», — рассказал менеджер проектов Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Павел Титоренко.
В будущем разработчики намерены перейти на новый чип, который позволит увеличить количество каналов до 20, против 8 сейчас, что значительно расширит возможности диагностики. Кроме того, планируется внедрить функцию миостимуляции, что сделает MioFace прибором двойного назначения: для миографии и миостимуляции — диагностики напряжения лицевых мышц, их расслабления и активизации.