Новосибирцам рассказали, как избавиться от плесени с помощью обычной соды и воды

Для более стойких пятен можно использовать раствор уксуса с водой, отбеливатель (250 мл на ведро воды) или аммиак. Однако будьте внимательны и используйте их только на подходящих поверхностях. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избавиться от плесени без вреда для здоровья и окружающей среды.