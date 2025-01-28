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Новосибирцам рассказали, как избавиться от плесени с помощью обычной соды и воды

Для более стойких пятен можно использовать раствор уксуса с водой, отбеливатель (250 мл на ведро воды) или аммиак.

Источник: Om1 Новосибирск

Плесень в стыках ванной и кухни может не только испортить внешний вид, но и представлять угрозу для здоровья. Если традиционные средства не помогают, есть простой и экологичный способ, который не требует химических веществ, сообщает издание Pravda.Ru.

Для удаления плесени смешайте литр воды с ложкой пищевой соды. Нанесите полученный раствор на пораженные участки с помощью щетки, затем тщательно промойте и высушите. Этот метод эффективно и безопасно очистит поверхности.

Для более стойких пятен можно использовать раствор уксуса с водой, отбеливатель (250 мл на ведро воды) или аммиак. Однако будьте внимательны и используйте их только на подходящих поверхностях. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избавиться от плесени без вреда для здоровья и окружающей среды.

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