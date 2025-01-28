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В Омске появятся приметные автомобили, фиксирующие нарушения ПДД

На дорогах Омска и области появятся автомобили, оборудованные мобильными средствами фиксации.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно приказу главы омского Минтранса Андрея Хафизова, опубликованному в понедельник, 27 января 2025 года, такие машины будет отличать приметная надпись «Фотовидеофиксация» и соответствующий знак, аналогичный дорожному знаку фотовидеофиксации в черном или белом цвете, который будет максимально контрастировать с цветом кузова.

«Мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех участников дорожного движения, в том числе ограничивать обзор водителю, управляющему транспортным средством с установленным мобильным средством фиксации», — указано в документе.

Можно предположить, что такие автомобили будут в том числе фиксировать нарушение правил дорожного движения.