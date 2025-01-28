В Омске появятся приметные автомобили, фиксирующие нарушения ПДД

Согласно приказу главы омского Минтранса Андрея Хафизова, опубликованному в понедельник, 27 января 2025 года, такие машины будет отличать приметная надпись «Фотовидеофиксация» и соответствующий знак, аналогичный дорожному знаку фотовидеофиксации в черном или белом цвете, который будет максимально контрастировать с цветом кузова.
«Мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех участников дорожного движения, в том числе ограничивать обзор водителю, управляющему транспортным средством с установленным мобильным средством фиксации», — указано в документе.
Можно предположить, что такие автомобили будут в том числе фиксировать нарушение правил дорожного движения.