В Приморье ядовитые вещества нашли в 61 тонне рыбной муки

Специалисты Россельхознадзора по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке обнаружили 61 тонну ядовитой рыбной муки. Известно, что специалисты провели исследования по 35 параметрам качества и безопасности.
Муку привезли на рыболовном судне из Сахалинской области. После проверки экспертами выяснилось, что в продукте имеется превышение нормативов содержания ядовитых элементов.
Лабораторные испытания показали, что содержание кадмия в муке превышает допустимый уровень в 1,4 раза, а содержание цинка — в 1,3 раза. Эти элементы относятся к высокотоксичным: они могут накапливаться в организме животных, вызывая отравления и серьезные заболевания внутренних органов.
После проверки информацию о нарушении внесли в автоматизированную систему «Веста». Напомним, что она используется в ветеринарной сфере.
Ранее мы также писали, что в Приморье сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз в край партии острого перца из Китая.