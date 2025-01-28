В Приморье ядовитые вещества нашли в 61 тонне рыбной муки

Лабораторные испытания показали, что содержание кадмия в муке превышает допустимый уровень в 1,4 раза, а содержание цинка — в 1,3 раза. Эти элементы относятся к высокотоксичным: они могут накапливаться в организме животных, вызывая отравления и серьезные заболевания внутренних органов.