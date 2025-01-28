В омском «Пятом театре» показали «Самодуров»

В омском государственном драматическом театре «Пятый театр» показали комедию «Самодуры» (16+), основанную на произведении итальянского драматурга Карло Гольдони.
Вечная история любви и конфликта поколений превратилась в комедийную историю, в которой каждый зритель увидит что-то своё.
У любви другие планы.
Комедия рассказывает нетипичную историю любви в Венеции прошлого века. Две семьи договариваются поженить своих детей. У Сеньора Маурицио есть сын, а у Сеньора Лунардо — дочь. Отцы потратили много сил на воспитание своих детей, стараясь сделать из них примерных итальянцев. Дочь Лунардо ни разу не выходила в свет и не видывала новых платьев, когда её мачеха чуть ли не каждый день заказывает себе наряды. Сын Маурицио до дрожи боится своего отца и пытается всеми силами избежать разговоров с ним. Казалось бы, что может объединить этих молодых людей? Конечно же любовь! Именно этим чувством пронизана вся комедия.
«Зрители на сцене увидят современное прочтение вечной темы. Театр — это искусство сегодняшнее, для современного зрителя. Но тема отношения отцов и детей вечная, близкая каждому зрителю. Любой человек, достигнув определённого возраста, считает, что молодёжь пошла уже не та, а сама молодёжь хочется проявить себя и жить свою жизнь. Но спустя время молодёжь превращается в стариков, такое колесо сансары», — говорит режиссёр Людмила Исмайлова.
Старые ворчуны, пытающиеся поженить детей, сталкиваются с противодействующей силой — жёнами. Женщины оказались против договорного брака и решились нарушить правила своих мужей-самодуров. Они придумали дерзкий план, который в итоге стал лучшим сценарием любви.
Раньше было лучше?
Главной темой спектакля можно назвать извечную тему отцов и детей. Мужчины прошлого поколения выступают за традиционные ценности, к которым привыкли сами. Их жёны проворачивают непростое дельце за спинами своих мужей, совсем не задумываясь о последствиях. Несмотря на явные противоречия, всеми персонажами этого яркого спектакля движет безусловная любовь. Самодуры любят своих жён, женщины любят своих мужей. Все они любят детей, чью судьбу пытаются устроить.
Каждая из женщин имеет свою яркую черту, которая доведена до абсурда. Одна неисправимая модница и красавица, которая жалеет свою падчерицу. Вторая — сплетница и интриганка, готовая поучаствовать в любом скандале. Третья — свободолюбивая дама, которая готова взять на себя ответственность за всё. Эти три женщины задают ритм спектаклю, насыщая его красками.
Повсюду маски.
С первых минут зритель погружается в атмосферу солнечной Венеции. В спектакле звучит популярная итальянская музыка, а актёры иногда используют в своих репликах итальянские слова. Несмотря на это, шутки остаются понятными для зрителя любого возраста. Как и любая комедия, это произведение наполнено гротеском, отражающим суть вещей. Актёры говорят очень громко, на сцене много экспрессии.
Режиссёр Людмила Исмайлова отмечает, что это не так просто, ведь актёры надевают маски, становясь совершенно другими людьми.
«В нашей пьесе, как и во многих других, конечно же используются маски. Но речь идёт не о предметах на лице. Грим — это маска, костюм тоже маска. Итальянскую пьесу сложно представить без масок», — говорит Исмайлова.