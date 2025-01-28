В омском «Пятом театре» показали «Самодуров»

Комедия рассказывает нетипичную историю любви в Венеции прошлого века. Две семьи договариваются поженить своих детей. У Сеньора Маурицио есть сын, а у Сеньора Лунардо — дочь. Отцы потратили много сил на воспитание своих детей, стараясь сделать из них примерных итальянцев. Дочь Лунардо ни разу не выходила в свет и не видывала новых платьев, когда её мачеха чуть ли не каждый день заказывает себе наряды. Сын Маурицио до дрожи боится своего отца и пытается всеми силами избежать разговоров с ним. Казалось бы, что может объединить этих молодых людей? Конечно же любовь! Именно этим чувством пронизана вся комедия.